MUŞ YENİ UYGULAMAYLA KARPUZ HASADINI DAHA ERKEN YAPACAK++

DİYARBAKIR'dan her yıl Muş
'a gelerek kiraladığı arazide karpuz üreden Muzaffer Esen, bu yıl tarımda 'malç' olarak bilinen toprağın üzerinin siyah naylonla kapatılması yöntemiyle bu yıl hasadı bir ay erken yapmayı planlıyor. Elverişli tarım arazisine sahip Muş'a gelen Diyarbakırlı üreticiler kiraladıkları alanlarda karpuz üretimine başladı. Bu üreticilerden biri olan Muzaffer Esen, bu yıl ilk defa üretimde 'malç' sistemini uygulayacak. Tohumun ekilmesinin ardından üzeri siyah naylonla kaplanan toprağın daha fazla ısınması ve erken ürün alınmasını sağlayan sistemi ilk kez Eğirmenç köyünde kiraladığı 250 dekar arazide uygulayacağını belirten Esen, tohumları da Antalya
'dan getirdiğini söyledi. Uygulayacağı sistemle Muş karpuzunun Diyarbakır'la aynı zamanda yetişerek hasadının yapılacağını alatan Esen, Üzeri naylonla kaplanan toprak hem daha fazla ısınıyor hem de sürekli nemli kalarak fidelerin erken büyüyerek ürüne dönüşmesine sebep oluyor. Yeni sistemle Muş ovasında Diyarbakır'la aynı zamanda karpuz hasadını yapacağız. Benim başlattığım bu sistem bölgeye Diyarbakır'dan gelen üreticilere de örnek olacak dedi. Köylerinde karpuz üretimi yapan üreticilerin işçi çalıştırarak hem istihdama hem de üretimi katkı sağladıklarını söyleyen Mehmet Şerif
Girenay, ulaşımın güçlükla yapıldığı tarlalara özel idare yetkililerinin bir an evvel yol yapmasını istedi. Eğirmenç köyünün gençleri ise karpuc üreticileri sayesinde yaz aylarında çalışarak para kazandıklarını söyledi.
Kaynak: DHA
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