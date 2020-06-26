Musa Aydın'dan Dinçer'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer'i ziyarette etti.

Musa Aydın'dan Dinçer'e 'hayırlı olsun' ziyareti
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Büyükşehir Belediye spor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer'i ziyarette etti. Güreş sporunu Bursa'da Büyükşehir Belediyespor'la daha fazla yaygınlaştırmak istediklerini söyleyen Musa Aydın, Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer'e görevinde başarılar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette kulüp yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Gökhan Dinçer'e başarı dileklerinde bulunan Aydın, Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile birlikte Bursa'da güreş sporunu daha da yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Federasyon olarak güreş branşıyla ilgili her türlü desteği vermek istediklerini belirten Musa Aydın, "Okullarla çalışmalara başladık. Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzle birlikte Bursa'nın tüm ilçelerine ve oradaki çocuklarımıza güreş sporunu yaptırmak istiyoruz. Güreş sporunun geliştirilmesi anlamında da gerek kulüplerimize, gerekse okullarımıza her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu söyleyen kulüp başkanı Gökhan Dinçer, Bursa'nın her bölgesinden çocukları spora kazandırma adına çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Güreş branşına yatırımın katlanarak arttığına da vurgu yapan Dinçer, "Biz çocuklarımıza daha fazla spor yaptırmak, spora kazandırmak adına çalışmalarımıza başladık. Bursa'nın her bölgesinde bu konuyla alakalı organizasyonlarımız olacak. Güreşe biz bir miras olarak, ata sporu olarak bakıyoruz. Bütün branşlarda olduğu gibi güreşe yatırımımızı her yıl katlayarak artırıyoruz. Bizim tüm gayemiz çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmaları. Bursa'da yaşayan her ailemize sporla dokunmak istiyoruz. Daha fazla çocuğumuz güreş sporuyla tanışsın. Ülke olarak başarılı olduğumuz bu branşımızda dünya ve olimpiyat şampiyonları Bursa'dan çıksın. Çocuklarımız sporu hayatın önemli bir parçası olarak görsün istiyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.

Görüşmenin ardından Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, Musa Aydın ve yönetim kurulu üyeleri anı fotoğrafında buluşurken, Gökhan Dinçer ziyaretinden dolayı Musa Aydın'a teşekkür ederek Büyükşehir Belediyesi işlemeli cam tabak hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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