Musa Aydın'dan Grekoromen Güreşçilere Ziyaret

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Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya
'da düzenlenecek Avrupa
Güreş Şampiyonası öncesinde son hazırlık kampını yapan grekoromen milli takımını ziyaret etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
yöneticilerinden Hüseyin Yaşar
ile Sarıyer Mersinli
Ahmet Tesisleri'ne gelen başkan Aydın, takımın durumu hakkında bilgi aldı.
Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora
ve takım kaptanı Rıza Kayaalp
başta olmak üzere tüm takımla yakından ilgilenen Musa Aydın, takımla görüş alışverişinde bulundu.
Burada tesisler hakkında açıklamalarda bulunan Musa Aydın, şunları kaydetti:
"Bu tesisler yıllardır Türk güreşine hizmet veriyor. Tadilat zamanı artık gelmişti. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla harekete geçtik ve tesislerimizi baştan aşağı yeniledik. Bu tesislerin yenilenmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Türk güreşine yakışır yeni tesisler kazandırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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Kaynak: AA