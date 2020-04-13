Musa dede Türk bayrağı istedi, polis evine getirdi

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Musa Özkan (81), İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, evine asmak üzere Türk bayrağı istedi. Özkan, talebi üzerine polisin eve getirdiği bayrağı öperek aldı.

Van Yolu Mahallesi'nde oturan, 3 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan, 5 çocuk ve 49 torun sahibi Musa Özkan, koronavirüs salgınına karşı '65 yaş' yasağı nedeniyle dışarı çıkamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü aradı. Özkan, telefonda polis memuruna, evine asmak için Türk bayrağı istediğini söyledi. Bunun üzerine bayrak alınarak, görevlendirilen polis memurları, Özkan'ın evine gönderildi. Sosyal mesafe korunarak bayrak, Özkan'a verildi. Özkan da Türk bayrağını öperek, polislerden teslim aldı.

Bayrağı evine asan ve büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Musa Özkan, "Allah devletimizden razı olsun. Evimde bayrak yoktu. Polis arkadaşları aradım, bana bir bayrak getirmelerini istedim. Onlar da bu isteğimi yerine getirdiler. Çok mutluyum. Allah devletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı daim etsin. Ben bayrağımıza kurban olurum" dedi.