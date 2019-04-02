Musa Koç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI belediye başkan adayı olan Musa Koç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Musa Koç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI adayı Musa Koç kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI adayı Musa Koç yüzde kaç oy aldı?

Musa Koç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI belediye başkan adayı olarak gösterilen Musa Koç BAŞMAKÇI ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. BAŞMAKÇI ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Musa Koç adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.