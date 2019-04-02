Musa Sayar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Burdur belediye başkan adayı Musa Sayar oldu. Saadet Partisi adayı Musa Sayar, Burdur belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Burdur belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Burdur belediye başkan adayı Musa Sayar ile ilgili seçim sonuçları ve Burdur belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Burdur belediye başkan adayı Musa Sayar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Burdur belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Burdur aday yarışı ve Burdur seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Burdur Seçim Bilgileri

Burdur belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

Burdur belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Burdur belediyesi için katılım oranının ise % 87,27 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Burdur toplam seçmen sayısının ise 58.760 olduğu belirlendi.

Burdur belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.278 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Musa Sayar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Burdur belediye başkan adayı olarak gösterilen Musa Sayar, Burdur yarışında % 1,61 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Musa Sayar toplamda 804 adet oy sayısına ulaştı.

Musa Sayar Kimdir?

İlkokulu Mamak'ta, ortaöğrenimini Hollanda Beverwijk Meerestein Koleji'nde tamamladı. 1997 yılında Suriye Şam Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Ardından Amsterdam FreeUniversity'de Ruhsal Danışmanlık alanında Pre-Master yaptı. Aynı üniversitenin medikal kliniğinde Heemsteide Ruh ve Sağlık Hastanesinde, Adalet Bakanlığı bünyesinde olan Amsterdam Jok 18 yaş altı Gençleri Topluma Kazandırma Merkezi, Zoetermeer ve Haarlem Cezaevlerinde 13 yılı aşkın Ruhsal Danışman olarak görev yaptı. İş hayatının yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da aktif görev alan Musa Sayar, İslam Toplumu Milli Görüş Beverwijk Gençlik Kolları Başkanlığı, 9 yılı aşkın süredir AGD - MGV Burdur Şube Başkanlığı ve Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği görevini icra etmektedir. Cansuyu Derneğinin gönüllü tercümanı olan SAYAR, akademik seviyede Arapça, Felemenkçe, İngilizce ve Almanca dillerini bilmekte olup evli ve 4 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Burdur belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.