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Musacalı Barajı'nın gövdesi tamamlandı

İzmir'in Bergama ilçesinde yapımı tamamlandığında 22 bin 950 dekar araziye su sağlayacak Musacalı Barajı'nın gövdesinin tamamlandığı bildirildi.

15.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:54
Musacalı Barajı'nın gövdesi tamamlandı
İzmir 'in Bergama ilçesinde yapımı tamamlandığında 22 bin 950 dekar araziye su sağlayacak Musacalı Barajı'nın gövdesinin tamamlandığı bildirildi.
Devlet Su İşleriden (DSİ) yapılan yazılığı açıklamaya göre, yapımına 2018'de başlanan barajın gövde dolgusu tamamlanarak yüzde 63'lük fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı.
Bölge üreticisine büyük katkı sağlayacak baraja ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"İnşaatı soğuk ve yağışlı kış aylarında da hız kesmeden devam eden çalışmalar kapmasında dev barajın gövdesine günde ortalama 250 kamyon kaya taşındı ve 1 milyon 100 bin metreküplük gövde dolgusu yaz ayları gelmeden tamamlandı. Musacalı Barajı'nda baraja gelecek fazla suyu gövdenin üstünden boşaltacak yapının inşası devam ediyor. Barajın gövdesinin yüksekliği temelden 79 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki dev barajda 25 milyon metreküp su tutulacak."
Açıklamada barajın, bölgede sulama maliyetlerini düşürmesi, ürün çeşitliliğini artırması ve 2020 yılı rakamları ile bölge çiftçisine yılda 19,7 milyon lira daha fazla kazandırmasının ön görüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bergama, İzmir, Ekonomi
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