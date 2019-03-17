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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son dönemde şehirlerimize, dağlarımıza, yaylalarımıza musallat olmuş teröristleri buralardan temizleyip attık. Hatırlayın, Siirt'e yatırım yapmayı düşünenler, buraya arsa bakmak için bile gelmeye korkuyor, çekiniyorlardı. Ama artık bu tehditlerden kurtulmuş, huzurun hakim olduğu bir Siirt var." dedi.Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Varank, Vali Ali Fuat Atik'i ziyaretinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Siirt İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Yatırımları Açılış ve İmza Töreni"ne katıldı.Varank burada yaptığı konuşmada, Siirt'te 17 yılda 9 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptıklarını belirterek, 2,5 milyar liralık yatırım teşviğiyle ilde 7 binin üzerinde kişiye iş imkanı sağladıklarını söyledi.KOSGEB aracılığıyla verdikleri 14 milyon liranın şehre yeni ticaret kanalları olarak döndüğünü, organize sanayi bölgesi ve sanayi sitesine 41 milyon lira kredi kullandırdıklarını dile getiren Varank, şöyle konuştu:"Üretim altyapısına yaptığımız yatırımlar, kazanç artışı olarak sanayicimizin ve esnafımızın cebine girdi.Kalkınma Ajansımız ve Bölge Kalkınma İdaremiz buraya 85 milyon liralık yatırım yaptı. Tek bir örnek vermek istiyorum. Siirt fıstığını dünya markası haline getirmek için 10 milyon avroluk yatırım yaptık. Avrupa'nın birinci ve dünyanın üçüncü büyük Fıstık İşleme Tesisini şehrimize kazandırdık. Yıllık kapasitesi 10 bin tonun üzerinde olan tesisten ihracat için Rusya ve Avrupa'dan bir dizi ülkeyle anlaşmalar yapıldığını arkadaşlarımızdan öğrendim."Varank, devletin sunduğu destek ve imkanlar sayesinde Siirt'in milli gelirinin 16 yılda 15 kat arttığını vurgulayarak, yapılacak yeni yatırımlarla Siirt'in ekonomik olarak çok daha yukarılara taşıyacaklarını ve bölgenin çekim merkezi haline getireceklerini bildirdi."Doğal kaynaklarımız korunmuş olacak"Kalkınma ajansının desteği sayesinde açılışı yapılan yatırımların gerçekleştiğini işaret eden Varank, şöyle konuştu:"Bu projelerle çevreden turizme, tarımdan sanayiye pek çok farklı alana dokunup vatandaşımızın refahını yükseltmek temel hedefimiz. Resmi açılışını bugün yaptığımız 2 milyon liralık Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Tesisi ile evsel, tıbbi ve hayvansal atıklar toplanıp sıfır atığa dönüştürülüyor. Burada tekrar değerlendirilebilir atıkların geri dönüşümü de sağlanacak, böylece doğal kaynaklarımız korunmuş olacak. Bu yatırım, farkındalığı artırmak için büyük çaba sarf ettiğimiz, sizlerin evladı sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Projesi için de önemli bir katkı sunuyor."Varank, Meyveciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Siirt'te 284 bahçe oluşturulduğunu ifade ederek, "Bu bahçeleri sadece Siirt merkeze değil, hemen hemen tüm ilçelerde oluşturmaya özen gösterdik. Projemiz göçün önlenmesi ve istihdama sağladığı katkı açısından oldukça etkili olacak." diye konuştu."Gastronomi merkezi olarak hizmet vermesini amaçlıyoruz"İnanç, doğa ve kültür turizmini tetiklemek adına Tillo Cam Seyir Terası'nı Siirt'te kazandırdıklarını, bin 100 metre yüksekliğe kurulan terasta yerli ve yabancı turistlerin Botan Vadisi'nin eşsiz güzelliğini izleyeceğini aktaran Varank, şunları kaydetti:"Siirt'in kültürel mirasının korunması açısından CAS evleri kritik önem taşıyor. Bu mekanların dokusuna uygun bir şekilde korunması ve ilimizde kültür turizminin gelişmesi için restorasyon çalışmalarına katkı sağladık. Restore ettiğimiz binanın gastronomi merkezi olarak hizmet vermesini amaçlıyoruz. Siirt'in çehresini değiştirmek için Ras'ıl Hacar'da (Delikli Taş) eşsiz bir mesire ve piknik alanı oluşturduk. 72 dönüm üzerine kurulan bu alan sosyal donatıları, manzarası ve tarihi dokusuyla doğaseverleri bekliyor."Genç işsizlik sorunun çözümüne katkı sunacakBakan Varank, istihdama yönelik projeler hayata geçireceklerini işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Bölgemizdeki genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik. Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz. Amacımız, gençlerimizin mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek. Bu amaçla Siirt'in de dahil olduğu 4 ilimizde eğitimler düzenleyip, gençlerimizi iş hayatına hazırlayacağız. Eruh'a Mesleki Eğitim Merkezi kuracak, gençlerimiz ve kadınlarımızın mesleki becerilerini artıracağız."-"Vagon Müze kuracağız"Siirt OSB'nin altyapısını güçlendirmek suretiyle girişimcilerin yatırım yapmasını sağlayacaklarını aktaran Varank, şunları söyledi:"Siirt Üniversitesi'ne Küçükbaş Hayvan Payetleme Merkezi'ni kuruyoruz. 16 milyon liralık bu projeyle ilimizdeki keçi ırkının verimini artırmayı hedefliyoruz. Pervari'de Doğa Turizmini Geliştirme Projesi'ne başlayacak, ekonomik altyapıyı güçlendirerek turizm potansiyelini geliştireceğiz. Güney Ekspresi'nin son durağı Kurtalan'da bir Vagon Müze kuracağız. Yerel ve tarihi ürünleri müzede canlandırarak, bu bölgeyi turizm rotası yapacağız."Bakanı Mustafa Varank, bölgenin terör örgütünün saldırılarından büyük zarar gördüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:"Yatırım düşmanı, istihdam düşmanı, huzur düşmanı siyasi anlayışlar maalesef bölgemize karabasan gibi çökmüşlerdi.Ayrımcı politikalar bir yanda, istismarcılar bir yanda birbirlerini besliyorlar, bölge insanımıza huzuru, refahı çok görüyorlardı. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem 17 yılda yürüttüğümüz hizmet siyasetiyle, hem de ayrımcı politikaları ayaklarımızın altına aldığımız bir anlayışla biz bu düzeni bozduk. Son dönemde şehirlerimize, dağlarımıza, yaylalarımıza musallat olmuş teröristleri buralardan temizleyip attık.Hatırlayın, Siirt'e yatırım yapmayı düşünenler, buraya arsa bakmak için bile gelmeye korkuyor, çekiniyorlardı. Ama artık bu tehditlerden kurtulmuş, huzurun hakim olduğu bir Siirt var."Varank, istihdam oluşturmak, şehri güzelleştirmek isteyen yatırımcıların 31 Mart'taki yerel seçimlerin sonucunu beklediğini belirterek, "Biz işte bugünkü yatırımlar, açılışlar gibi nice hizmeti Siirt'e devlet imkanlarıyla kazandırsak da özel teşebbüs için asıl olan huzur ve güven ortamıdır. Siirt'in huzurunun üstüne titremeliyiz. O yüzden ben Siirtli kardeşlerimin bunun bilinciyle 31 Mart'ta tercihlerini kullanacaklarına, doğru tercihi yapacaklarına inanıyorum." dedi.Programa AK Parti Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu katıldı.