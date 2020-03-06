Muşamba nasıl yazılır? TDK'ya göre muşamba mı, muşanba mı? Muşamba ne demek?

Muşamba kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Muşanba TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, muşamba nasıl yazılır? Muşamba mı, muşanba mı? TDK'ya göre muşamba kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MUŞAMBA NASIL YAZILIR? MUŞAMBA MI, MUŞANBA MI?

Muşanba: Yanlış

Muşamba: Doğru

TDK'YA GÖRE MUŞAMBA NE DEMEK?

Muşamba:

Arapça muşamma?

1. isim Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez:

"Ameliyat masasının beyaz muşambası üzerine yatırdılar." - Nazım Hikmet

2. sıfat Bu bezden yapılan:

"Arabacı, yaylının muşamba perdelerini bağladı." - Halide Edip Adıvar

3. isim Su geçirmeyecek biçimde yapılmış yağmurluk.

4. isim Linolyum.