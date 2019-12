Musevilerin Hamursuz Bayramı'nda tüketecekleri fındık yağı Afyonkarahisar'dan karşılanıyor

İsrail ve ABD başta olmak üzere İngiltere, İtalya'da yaşayan Musevilerin her yıl kutladığı Hamursuz Bayramı'nda (Pesah) tüketilecek fındık yağları Afyonkarahisar'da bir yağ firması tarafından karşılanıyor.



Hamursuz Bayramı'nda tüketilecek fındık yağlarının üretim sürecini incelmek üzere ABD'den Afyonkarahisar'a gelen din adamı Yahudan Taub, Afyonkarahisar'daki fabrikanın fındık yağını beğendiklerini söyledi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fındık yağı üretilen fabrikada tüm üretim aşamaları din adamı Taub'un gözetiminde gerçekleşiyor. Tedarik edilecek 5 konteynır yağın tamamlanacağı güne kadar fabrikada incelemelerini sürdürecek olan Taub, üretim süreci tamamlandığında tekrar ABD'ye dönecek.



FINDIK YAĞINI TRÜKİYE'DEN ALIYORUZ



Musevilerin nasıl yaşaması ve beslenmesi gerektiği kutsal kitapları Tevrat'ta anlatıldığını dile getiren Taub, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"İnancımıza göre, 7 gün boyunca hiçbir şekilde maya ve tahıl içermeyen ürünler tüketiyoruz. Bu süreçte tamamen ağaçlarda yetişen ürünleri tüketiyoruz. Museviler de kendi aralarına bölünmüşler. Bu bölünmeye karşılık kimileri pamuk yağı tüketebilirken birçoğumuz da tüketemiyor. Bu da yorumlamalarla ve din adamlarıyla ilgili. Bu süreçte üretilen ceviz yağı, fındık yağı, badem yağı ve palmiye yağı içerisinde en iyisinin fındık yağı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da fındık yağını Türkiye'den almayı tercih ediyoruz."



TÜM İŞLEMLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ YAPILIYOR



Taub, Kosher Sertifikası gereğince, alacakları ürünlerin fabrikada sterilizasyonu yaptıklarını vurguladı. Alacakları ürünün ham maddesinin uygun olduğunda verdikleri onayla üretimin başladığını aktaran Taub, "Bunu her fabrika sağlayamıyor. Çünkü Kosher, bugün Amerika'ya gittiğiniz zaman İSO ve HASİP gibi bir kalite belgesi olarak görülür. Dünyanın her yerinde artık bu şekilde kabul ediliyor. Ben, Türkiye'ye ilk kez geldim. Bu fabrikayı da ilk defa görüyorum. Biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Bu fabrikanın birçok fabrikadan çok daha ileri olduğunu ve bu kurallara çok sadık kaldığını düşünüyorum. Gönül rahatlığıyla fındık yağını Kosher altında tüketilebilir. Benim bu konuda gönlüm rahat. Fabrika sahiplerine de güveniyorum. Tüm işlemler istediğimiz gibi yapılıyor." diye konuştu.



5 KONTEYNERLİK İHRACATIMIZ VAR



İşletmenin Üretim Müdürü Mehmet Çiftçi de "Hamursuz Bayramı" için yaklaşık 25 yıldır Yahudi din adamlarının gözetiminde üretimini yaptıkları söyledi. Fındık yağlarını İsrail, ABD, İngiltere ve İtalya'ya ihraç ettiklerini ifade eden Çiftçi; "Her yıl bayram öncesi, din adamlarının yağ üretimini gözlemlemek için fabrikamız geliyor. İsrail'e ilk ihracatımız 1995 yılında başladı. O yıldan beri de Musevi din adamları fabrikamıza geliyorlar ve buradaki üretimin tamamında bulunuyorlar. Ürünlerde herhangi bir karışımın olup olmadığını inceliyorlar. Ürünlerin kalitesi uygunsa ancak o zaman kabul ediyorlar. Kendisi, ABD'den geldi ve oraya yapılacak 5 konteynerlik ihracat için burada" konuşmasını tamamladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA