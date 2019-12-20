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MÜSİAD, 2019 yılını değerlendirdi, 2020'den beklentilerini açıkladı

MÜSİAD Kayseri Şubesi yönetimi 2019 yılını değerlendi, 2020 yılından beklentilerini açıkladı.

20.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:46 MÜSİAD, 2019 yılını değerlendirdi, 2020'den beklentilerini açıkladı
MÜSİAD Şubesi yönetimi 2019 yılını değerlendi, 2020 yılından beklentilerini açıkladı.
Şube binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Mehmet Kütahneci, 2019 yılında MÜSİAD Kayseri Şubesi olarak yaptıkları faaliyetleri anlattı.
Kütahneci, yıl boyunca yapılan ziyaretleri, iş geliştirme toplantılarını, sektörlerarası işbirliğine dair çalışmaları paylaştı.
MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ise 2020 yılını ekonomik olarak değerlendirerek, beklentilerini dile getirdi.
Enflasyonda tek haneli rakamların hedeflendiğini hatırlatan Subaşı, ekonomide yaşanan sancılı süreçlerin sona ermek üzere olduğunu belirtti.
Ekonomideki toparlanmaların piyasada gözlemlendiğini ifade eden Subaşı, 2020'nin altıncı ayından sonra ekonominin normale dönmesini beklediklerini kaydetti.
Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer ise MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin yeni yapılan hizmet binasıyla ilgili bilgi verdi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kayseri, Subaşı, Güncel

Kaynak: AA

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