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MÜSİAD, Adana'ya "Orta Ölçekli Sanayi Sitesi" kazandıracak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üretim alanları ve imkanları kısıtlı olan küçük sanayi sitesi üreticilerinin organize sanayi bölgelerine rahat geçiş yapabilmelerini sağlamak amacıyla 'Orta Ölçekli Sanayi Siteleri' kuracak.

13.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:23MÜSİAD, Adana'ya
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üretim alanları ve imkanları kısıtlı olan küçük sanayi sitesi üreticilerinin organize sanayi bölgelerine rahat geçiş yapabilmelerini sağlamak amacıyla 'Orta Ölçekli Sanayi Siteleri' kuracak.

Türkiye'de ilki Tekirdağ Ergene Velimeşe OSB Bölgesi'nde hayata geçirilecek projenin temel atma törenine katılan MÜSİAD Şube Başkanı Burhan , aynı yatırımı Adana'ya kazandırmak için yer arama çalışmalarına başlandığını söyledi.

Başkan Kavak, her ilde gerçekleştirilmesi planlanan yatırım çerçevesinde Adana'nın öncelikli iller arasında yer alması için gayret gösterdiklerini söyledi. 'Milli Üretim Üsleri' olarak değerlendirilen yatırımın sitenin kurulacağı il ve ilçenin ekonomik ve üretim potansiyeline göre, 200 dönüm ile 1000 dönüm arası araziler üzerinde inşa edilmesi öngörüldüğünü belirten Kavak, "İş yerleri zeminde 500, bin, bin 500 ve 2 bin metrekare olacak şekilde tasarlanıyor. Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacak proje kapsamında, tesis içerisindeki çalışanların daha iyi imkanlara sahip olabilmesi adına, kreş, anaokulu, sağlık ocağı, kapalı yüzme havuzu, voleybol ve basketbol salonları, halı saha, yürüyüş parkurları, tiyatro ve üretim müzesi gibi alanlardan oluşan kompleks bir yapı öngörülüyor. Ayrıca site içerisinde yer alacak meslek liseleri ile hem öğrencilere sürekli staj imkanı sunması hem de kalifiye personel yetişmesine olanak sağlaması hedefleniyor" dedi.

Kavak, söz konusu yatırımın Adana'da da yapılması çerçevesinde öncelikle yer tespiti olmak üzere çalışmalara başladıklarını kaydetti. - ADANA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kavak, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

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