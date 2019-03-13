Müsiad Adana Yeni Hizmet Binası İçin İlk Adımı Attı

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, Müstakil İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Seyhan Nehri kıyısında yapılacak yeni hizmet binası için yer tahsisiyle ilgili protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Başkanı Burhan Kavak tarafından imzalandı.Yer tahsisiyle ilgili değerlendirme yapan MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, şehrin en etkin iş dünyası sivil toplum kuruluşlarından biri olarak uzun vadeli bir hizmet binası ihtiyaçlarını Adana'ya kazandıracakları bir eserle gidermek istediklerini söyledi. Kısa sürede yapımına başlanacak hizmet binasının idari bölümlerin yanı sıra toplantı salonları, fuaye gibi alanlar içereceğini belirten Kavak, "Hem Adanamıza, hem iş insanlarımıza hem de üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehir dışından bizi ziyaret edecek misafirlerimizi ağırlayacağımız, faaliyetlerimizi daha etkin gerçekleştireceğimiz tesislerimizin Adana'ya çok yakışacağını düşünüyoruz" dedi.Cumhur İttifakı adayları projelerini anlattıKentteki bir otelde gerçekleştirilen aynı toplantıda, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Seyhan Adayı Fikret Yeni, Çukurova Adayı Yusuf Baş'ın projelerini anlatarak MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da hazır bulunduğu yer tahsisi imza töreninde Burhan Kavak, başta Başkan Sözlü başta olmak üzere yer tahsisi sürecinde emekleri bulunanlara teşekkür etti.Kavak, MÜSİAD Adana'ya hizmet binası kazandırma çerçevesinde uzun bir süredir çalışma yaptıklarını ancak konunun Sözlü'ye aktarılmasıyla birlikte sürecin hızlandığını belirterek, "Sözlü, söz verdiğinden kısa bir süre sonra tahsis gerçekleştirilmiş oldu. Bu durum kendisinin sivil toplum kuruluşlarına verdiği önemi gösteriyor. Adana ekonomisinin gelişmesi için çaba sarf eden bizim gibi kuruluşların destek gördüğü bir yerel yönetici olması önemli. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA