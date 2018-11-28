MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Yıldırım, 17. MÜSİAD EXPO Fuarı'nı Değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, 17. MÜSİAD EXPO fuarını yönetim kurulu ile değerlendirdi. MÜSİAD il Binasında yönetim ile bir araya gelen Yıldırım, 17. MÜSİAD EXPO fuarının verimli geçtiğini ve Adıyaman'da yatırımcılar olarak projeler geliştirmek adına birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

"BU BAŞARILAR GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

17. MÜSİAD EXPO fuarında hayata geçirilen projelerin hepsinin çok önemli olduğunu ve ülkenin geleceği için verimli bir fuar olduğunun ifade eden Yıldırım, "17. MÜSİAD EXPO fuarında MÜSİAD Eski Genel Başkanı Ömer Polat, 404 Firması sahibi Erol Yarar, MÜSİAD Üyesi Cengiz Yalçın'ın fuardaki açtıkları statları ziyaret ettik. Fuarda savunma sanayi yatırımları ile ilgili projeleri gördük. Tabi buda bizi gururlandırdı. Savunma Sanayisinde yatırım yapan firma statlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldık. Savunma sanayisinde ülkemiz iyi bir hamle gerçekleştirdi. Savunma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Mersin önceki dönem Şube Başkanı Hakan Kayacı İlk yerli ve milli insansız Deniz Aracı (İDA) standını ziyaret ettik. İlk yerli ve milli insansız Deniz Aracı'nın denenmesini de izledik. Bu başarılar bizlerin de göğsünü kabarttı." dedi.

"ADIYAMAN OLARAK BİZİM DE KATILMAMIZ LAZIM"

Yıldırım konuşmasının devamında, "Fuar da orta boy Organize Sanayi Bölgesi projesi standını ziyaret ettik. Adıyaman olarak bizim 2 yıl önce bu tür orta boy organize sanayi ile ilgili projemiz de oldu. Tabi bölge olarak bizim burada tutmadı. Talep görmeyince bizde uygulamaya koymadık. Bu tür organize sanayi bölgesi projesi Tekirdağ gibi yerlerde ilgi gördü. Tabi fuarda Bingöl balıda yer aldı. Bingöl standını ziyaret ettik. Tabi Adıyaman bu dönem balıyla katılamadı. Fuara bir çok yurt dışından firma da katıldı. Bu firmalar stant açmadılarsa da katalogları ile stantları gezerek bilgilendirme yaptı ve tanıştılar. Adıyaman olarak biz tabi biraz çekingen, utangaç davranıyoruz. Ama bizim de katılım sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ, BERABER YÜRÜMELİYİZ"

MÜSİAD Adıyaman Şube üyelerimizden de projeler bekliyoruz diyen Yıldırım, "Adıyaman'daki ürünlerimizi kataloglarla hiç yoktan tanıtmalıyız. Utangaçlığımızı üzerimizden atarak bu tür fuarları daha çok önemsemeliyiz. Fuarımız 4 gün sürdü. Dolu dolu geçti. Ben bu fuarda onurlandım gururlandım. Bu tür fuarlar 2 yılda bir yapılıyor. İnşallah Adıyaman olarak gelecek fuara daha çok katılım sağlarız. MÜSİAD Türkiye'nin en yaygın aktif STK'sı konumundadır. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'i MÜSİAD olarak yut dışı pazarlarını da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tabi bize üyelerimizden talep gelmez ise bizler de MÜSİAD Adıyaman şube olarak bir şey yapamıyoruz. Çünkü üyelerimizin neler düşündüğünü bilemeyiz. Gelip bize projelerini sunarlar ise bizler de elimizden gelen yardımı yaparız. Biz birlikte hareket etmeliyiz, beraber yürümeliyiz" diye konuştu.