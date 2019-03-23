MÜSİAD Adıyaman Şubesi, Milletvekili Toprak'ı Ağırladı

MÜSİAD Adıyaman şube binasında MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, Adıyaman ile ilgili iş yatırımlarının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak'a bilgi verdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak ise MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım'ın anlattığı projelere destek olmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

MÜSİAD Türkiye'nin Gelişmesinde, Kalkınmasında Çok Önemli Payı Var"

MÜSİAD'ın Türkiye'nin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli yeri olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak, "Türkiye Dünya'da artık Avrupa'nın 7'nci, Dünyanın 17'nci büyük ekonomisi. Türkiye gerçekten çok ciddi hedefleri olan önümüzdeki 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen bir ülke Avrupa birliğinin ihtiyacı olduğu bir ülke Avupa Birliğine tabi çok faydalarımız oldu. Ama maalesef Avrupa Birliği tarafından karşılığını çok görmüyoruz. Bu bizleri üzüyor bizim orada yaşayan 3.5 milyona yakın Türk vatandaşımız var. Ama karşı taraftan aynı samimiyeti göremiyoruz. Biz Adıyaman milletvekiliyiz. Adıyaman çalışmaları Adıyaman ile ilgili yatırımlar Adıyaman ile ilgili yapılacak olan projeler üzerinde çalışıyoruz. Tabi bize çok ciddi talepler de geliyor günde yaklaşık 100-150 görüşme yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin 800 talep gelmiş bunların yüzde 95'ine geri dönüş sağladık. Bizler MÜSİAD'ı kendimize yakın görüyoruz. MÜSİAD gerçekten Türkiye'nin gelişmesinde, kalkınmasında çok önemli payı olan Türkiye'nin dünyaya açılmasında gerçekten çok önemli çalışmaları olan halen de Türkiye'nin Avrupa da Amerika da, Afrika da, Asya da çok ciddi çalışmalar yürüten önderlik yapan iş adamları ile bizim güzide sivil toplum kuruluşlarımızdan biri" dedi.

MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım ise, "Son yıllar da aynı zaman da iktidarın, Başkanımızın iş alanında ve yatırım projelerinde destekleri çok. MÜSİAD'ımızın bir önceki dönem başkanımız da şuan DEİK'in başkanlığını yapıyor. Yurt içi ve yurt dışında ciddi anlam da atılımlar yapıldı. Bu atılımları da fırsata dönüştürüp ülkemize döviz kazandırma adına ülkemizin cari açığını kapatmak adına MÜSİAD üyelerimiz de ciddi anlamda çaba sarf ediyorlar. Gece gündüz demeden yurt dışı ve içi çalışmalar yapıyorlar. Yaptığı toplantılarına bakanlar, müsteşarları ve yardımcıları katılıyor. Biz de burada hükümetin vermiş olduğu destekten dolayı gerçekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler