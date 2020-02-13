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MÜSİAD Ankara Başkanı Acar, sanayi üretim verisini değerlendirdi Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, sanayi üretiminin 2020 yılında da istikrarlı bir seyirle büyüyeceğine inandıklarını belirtti.

13.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:52MÜSİAD Ankara Başkanı Acar, sanayi üretim verisini değerlendirdi Açıklaması
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Hasan Basri Acar, sanayi üretiminin 2020 yılında da istikrarlı bir seyirle büyüyeceğine inandıklarını belirtti.
Acar, yazılı açıklamasında, bugün açıklanan sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretiminin, 2019 yılının 9. ayından itibaren büyük adımlarla pozitife döndüğünü anımsatan Acar, "Bu başarıyı, sanayicimizin çevresine sarılan ağları yırtmaya başladığını göstermesi adına önemli buluyoruz. Üretim artışının stoklardan karşılanmasını temel bir sorun olarak görmüyoruz, bu durumu, stokların yerine konması adına 2020 yılının ilk aylarındaki üretim verilerinin daha da yükseleceği şekliyle değerlendiriyoruz. Sanayicilerimizin yaşadığı gururu paylaşıyoruz, sanayi üretimimizin 2020 yılında da istikrarlı bir seyirle büyüyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Hasan Basri, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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