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MÜSİAD Ankara'dan "devlet borçları tahvillerle ödensin" önerisi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, "Devletin vadesi geçmiş borçlarını, sabit faizli, üç ayda bir faiz ödemeli, kuponlu ve en az 1 yıl vadeli devlet tahvilleriyle ödemesini öneriyoruz.

13.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:28
MÜSİAD Ankara'dan
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, "Devletin vadesi geçmiş borçlarını, sabit faizli, üç ayda bir faiz ödemeli, kuponlu ve en az 1 yıl vadeli devlet tahvilleriyle ödemesini öneriyoruz." ifadesini kullandı.
Acar, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerine karşı Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini belirtti.
Ekonomi yönetiminin proaktif yaklaşımları sayesinde piyasalardaki hasarın bir nebze de olsa azaltıldığına işaret eden Acar, iş insanlarının ticaretin devam etmesine yönelik atılacak adımları beklediklerini vurguladı. Acar, şunları kaydetti:
"Devletten alacağını tahsil edemeyen firmaların yaşadıkları sorun bugünlerde daha da artmış durumda. İş dünyası, tulumbaya konulan bir sürahi su misali çarkları yeniden çevirmeyi umuyor ancak bu konudaki başarının da nakit akımlarını öngörebilmek ve planlayabilmekten geçtiğinin herkes farkında. Alacağı olan firmaların devletten asıl beklentisi, bunları bir an önce tahsil edebilmek. Devletin ödeme yöntemlerini çeşitlendirmesi gerekiyor. Bir dönem uygulandığı gibi, piyasaya olan borçların Devlet İç Borçlanma Senetleri ile ödenmesi bunlardan biri olabilir. MÜSİAD Ankara olarak, devletin vadesi geçmiş borçlarını, sabit faizli, üç ayda bir faiz ödemeli, kuponlu ve en az 1 yıl vadeli devlet tahvilleriyle ödemesini öneriyoruz. Ancak bu ödeme yöntemine karar verildiğinde, konunun vergisel yönü de dikkate alınmalıdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Hasan Basri, Ankara, Ekonomi
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