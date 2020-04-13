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MÜSİAD Antalya'dan Milli Dayanışma kampanyasına destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.

13.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:30
MÜSİAD Antalya'dan Milli Dayanışma kampanyasına destek
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.
Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Antalya'daki üyelerinin 32 bin 850 lira bağışta bulunduğunu kaydetti.
MÜSİAD'ın salgınla mücadele için kentte başka yardımlarının da olduğunu ifade eden Göksu, Antalya Valiliği Vefa Destek Grubu'na, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 250 gıda yardım kolisi ve 250 kolonyayı teslim ettiklerini aktardı.
Göksu, 500 sağlık çalışanına da özel demlenmiş kahve ikram ettiklerini bildirdi.
Eğitim sektöründe faaliyet gösteren MÜSİAD Antalya Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Karakayalı'nın sağlık çalışanlarının çocuklarına ücretsiz online eğitim imkanı sunduğuna değinen Göksu, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özdemir'in de sahibi olduğu 60 dairenin kapılarını, pandemi ile mücadele eden doktorlar için ücretsiz açtığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Antalya, Göksu, Güncel
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