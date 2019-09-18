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MÜSİAD Antalya Şubesi'nden Vali Karaloğlu'na ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

18.09.2019 15:02MÜSİAD Antalya Şubesi'nden Vali Karaloğlu'na ziyaret
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu, Vali Münir Karaloğlu'na Antalya'daki projeler hakkında bilgi vererek, iş dünyasına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu. MÜSİAD Antalya heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Karaloğlu ise, MÜSİAD'ın faaliyetlerini beğeniyle takip ettiğini belirterek, MÜSİAD Antalya Şubesi'nin başarılarıyla gurur duyduğunu ve projelerine her zaman destek verebileceklerini kaydetti. - ANTALYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Münir Karaloğlu, Antalya, Göksu, Güncel

Kaynak: İHA

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