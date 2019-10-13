MÜSİAD Başkanı Kaan: "Türkiye'nin kalkınması için mücadele eden sivil toplum kuruluşuyuz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Bizler MÜSİAD olarak ülkemizin 87 noktasında hizmet eden teşkilatları ile Türkiye'nin kalkınması için mücadele eden sivil toplum kuruluşuyuz. Ülkemizin çok güzel olanakları var." dedi.

Kaan ve beraberinde MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Sami Kervancıoğlu, MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, Global Üst Kurul Başkanı Oktay Dede ile birlikte Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret etti.

Kaan, ziyarette yaptığı konuşmada, misafirperverliğinden dolayı Başkan Okumuş'a teşekkür etti.

Türkoğlu ilçesinde bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Kaan, şöyle konuştu:

"İlçede, peyzajından bina yapılarına kadar her şey özenle düşünülmüş. Bizler MÜSİAD olarak ülkemizin 87 noktasında hizmet eden teşkilatları ile Türkiye'nin kalkınması için mücadele eden sivil toplum kuruluşuyuz. Ülkemizin çok güzel olanakları var. Herkesi Kahramanmaraş'a ve Türkoğlu'na yatırım yapmaları için davet ediyorum."

Başkan Okumuş da ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Kaan'a tablo hediye etti.

Kaynak: AA