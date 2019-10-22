MÜSİAD, Bosna kapıları üzerinden Avrupa'ya açılıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'nin Uluslararası İş Forumu (IBF), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleşti. Programda ayrıca, MÜSİAD Bosna Hersek Temsilciliği de açıldı.



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Bosna Hersek Dış Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen Uluslararası İş Forumu (IBF)'na ev sahipliği yaptı. MÜSİAD Bosna Hersek Temsilciliğinin de düzenlenen tören ile açıldığı programa, MÜSİAD İzmir Şubesini temsilen MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın başkanlığında 16 iş adamı katıldı.



Forum kapsamında açıklama yapan Başkan Bilal Saygılı, "23. Uluslararası İş Forumu ile AB pazarı için en cazip yatırım merkezlerinden biri olan Bosna Hersek'in sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekildi. Bosna'da yapılan etkinlikte ülkenin; gıda, tarım ve hayvancılık, turizm, inşaat, sağlık, metal ve otomotiv, mobilya ve orman ürünleri olmak üzere 7 sektördeki fırsatlar değerlendirildi. B2B görüşmelerin de yapıldığı etkinlikte, Bosna Hersek'in AB ülkeleri ile gümrüksüz ticaret anlaşmalarının olduğuna dikkat çekilirken, Bosna'nın iş dünyası için AB'ye ticarette gümrüksüz giriş kapısı olabileceği vurgusu yapıldı" dedi.



Bosna Hersek'in Türk iş insanları için büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Saygılı, "Bu yıl 23'üncüsüne tanıklık ettiğimiz Uluslararası İş Forumunun Bosna Hersek'te gerçekleşmesi bizler için büyük manevi değerde oldu. Diğer yandan Bosna-Hersek'in sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeli de burada bir araya gelmemize bir anlam daha kazandırmış oldu. Ülke; gıda, tarım, hayvancılık, turizm, inşaat, sağlık, mobilya gibi sektörlerde, iş insanlarına birçok ayrıcalık sunuyor. IBF kapsamında, bütün bu ayrıcalıklara ve avantajlara dikkat çekerek sektörel toplantılar gerçekleştirme fırsatı bulduk. İş insanlarımızın, Bosna-Hersek hakkında detaylı bilgiye sahip olması ve ülkedeki yeni iş ve yatırım fırsatlarını tanıması bakımından, organizasyonu ayrıca kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.



Forumun açılış programına ayrıca; Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD yetkilileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA