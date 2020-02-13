MÜSİAD Bursa Şubesi, ülkelerin büyükelçilerini ağırlamaya devam ediyor

MÜSİAD Bursa Şubesi'nin konuğu olan Somali Türkiye Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, "Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalanması öngörülüyor. Eğer bu olursa, Türkiye ile ticari ilişkilerimizin daha da artacağını umuyoruz" dedi.

"Yol haritamız hazır"

Somali'nin zor günlerden geçtiğini ve son 10 yıldır ülkeyi ve ekonomiyi yeniden inşa etmek için çalıştıklarını belirten Büyükelçi Mohamed, "Gayri Safi Milli Hasıla'yı, kişi başına düşen milli geliri artırmak, sosyal hizmetlerimizi geliştirmek ve dış ülkelere olan borcumuzu düşürmek istiyoruz. Şu anda IMF tarafından, fakir ülkeler arasında gösteriliyoruz ama bunun dışına çıkmak için yol haritamız var. Bu doğrultuda yasal reformlar gerçekleştiriyoruz ve yabancı yatırımcıların ülkemize gelmesini istiyoruz. Türkiye hâlihazırda Somali'de en büyük yatırımcı konumunda. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması öngörülüyor. Eğer bu olursa, Türkiye ile ticari ilişkilerimizin daha da artacağını umuyoruz" diye konuştu.

Somali hayvancılık, tarım ve balıkçılık açısından zengin

Somali'nin tarım, hayvancılık ve balıkçılık konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Mohamed, "Ülkemizin ana iş kollarından biri hayvancılık. Toplam gelirin yüzde 40'ı ve ihracatın yüzde 50'si hayvancılıkla sağlanıyor. Bunun yanında 8.9 milyon hektarlık sulanabilir arazimiz var. Shabelle, Juba ve Dawa isimli üç ana nehrimiz, 2,300 km boyunca uzanıyor. Hint Okyanusu'nun kıyısında ve Kızıldeniz'in girişinde bir ülke konumunda olan Somali, Ekvator çizgisinde yer alması bakımından tropikal meyve ve bitkiler konusunda da oldukça zengin. İç savaş öncesi, dünyanın en büyük muz ihracatçısı konumundaydık. Şu an dünyanın 7'nci büyük susam üreticisiyiz. Balıkçılık için geniş ve verimli sularımız var. Burada 1 milyar dolarlık bir potansiyel olduğu düşünülüyor" şeklinde konuştu.

İş insanlarının neden Somali'ye yatırım yapmaları gerektiğini de anlatan Mohamed şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılık alanında oldukça iyi bir potansiyele sahibiz. Afrika'nın en liberal ülkesiyiz. Bunun yanı sıra bankacılık ve iletişim alanında çok iyi bir altyapımız var. Somali çok fazla yabancı yatırım almadığı için açık bir pazar konumunda. Zengin bir floraya sahibiz ve bu da ülkemizde yetişen ürün çeşitliliğini artırıyor. 2020 – 2024 Kalkınma Planımız çerçevesinde tarım makinaları, hayvancılık, tarım, balıkçılık, enerji, banka ve finans, iletişim, altyapı ve ulaşım, eğitim, sağlık gibi insanla ilgili konular ve hizmet sektörüne yatırımlar bekliyoruz. Özellikle enerji sektörünün gelişimine ihtiyacımız var. Hem şu an ülkemizde yaşayan insanların, hem de gelecek dönemde fabrikaların enerji ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Güneş ve rüzgar enerjisi açısından büyük bir potansiyelimiz olmasının yanı sıra, 110 milyar varillik doğalgaz ve petrol rezervine sahip olduğumuz düşünülüyor. Bunların değerlendirilmesi için hükümetimiz yabancı ülkelerin petrol işletmeleri açmasına izin verdi."

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Murat Bayizit ise, Bursa'nın Türkiye'deki en önemli sanayi şehirlerinden biri olduğunu belirterek kentin ekonomik ve ticari durumuna dair bilgilendirme yaptı. Toplantıda Somali'de daha önce yatırım yapmış olan iş adamı Sadullah Ayan da tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Programın sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve MÜSİAD Bursa Şubesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Murat Bayizit, Somali Türkiye Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed'e hediye takdim etti.