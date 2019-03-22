Müsiad Çanakkale Şubesinden Engelli İstihdamına Destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çanakkale
Şubesi tarafından hayata geçirilen, Çanakkale Valiliği
, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ), İŞKUR
ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde desteklenen engelli istihdamına yönelik proje hazırlandı.
Engellilerin istihdamına yönelik el sanatları mesleki eğitim projesinin eğitim ve uygulamasının yapıldığı atölye AK Parti
Grup Başkanvekili Bülent Turan
, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu
, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer
, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç
, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz
, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Şenol ve protokol tarafından ziyaret edildi.
Ziyaretçilere proje hakkında bilgi veren MÜSİAD Çanakkale Şube Başkanı Şerif Mutlu, MÜSİAD olarak Çanakkale'de insan merkezli projelerin önceliklerinde olduğunu belirterek, "Özellikle engelli kardeşlerimizin hayat mücadelesinde yalnız olmadıklarını belirtmek istiyorum. Devlet ve millet olarak birlikte olduğumuz her konuda başarılı olacağız. Bu proje de bunun ifadesidir." dedi.
Projede eğitim gören Emel Sorgut ise 35 yaşında olduğunu ve ailesine kendisinin baktığını söyledi.
Bu projenin hayallerinin tasarımını, üretime ve gerçeğe dönüştüreceğini ifade eden Sorgut, "Heyecan ve mutluluğumu anlatamam. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan ise "Çanakkale'de insana dokunan, bu kenti geleceğe taşıyan, mutluluk üreten her projenin tam destekçisiyiz. Hele ki engelli kardeşlerimizin elinden tutan bu projeye sahip çıkan ve hayata geçiren Çanakkale MÜSİAD yönetimini yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Engelli kursiyerlerin ürettikleri gümüş telkari takı ve tasarımlar iki ay içinde satışa sunulacak.
Güncel
Kaynak: AA