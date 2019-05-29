MÜSİAD Çocuk İstismarı ve Zümrüt Apartmanı kitabına ilişkin yazılı bir açıklama

Öz açıklamasında şunları kaydetti:

Pedofili, tüm dünyanın önüne geçebilmek için mücadele verdiği, teknolojik gelişmeler ve kitle iletişim araçlarının yaygın kullanımı dolayısıyla baş edebilmenin son derece zor olduğu, toplumsal düzen ve huzur üzerinde oluşan, çağımızın en büyük tehditlerinden biridir. Ülkemizde devlet, yargı, sivil toplum kuruluşları ve toplum düzeyinde gelişen bilinç doğrultusunda önemli kazanımlar elde ediyoruz. Bu kazanımlarımızın, bilinçsizce ve sorumsuzca kalkışılan eylemler nedeniyle gölgelenmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizde ve tüm dünyada, bu habis durumun tamamen ortadan kalkması için gösterdiğimiz çabayı artırarak sürdürmek, toplumun her bir ferdi olarak bizlerin asli ödevidir.

Abdullah Şevki tarafından yazılan ve çocuğa yönelik ağır cinsel istismar ifadeleri barındıran "Zümrüt Apartmanı" isimli kitap, öncelikle toplum vicdanı tarafından lanetlenmiş, yazar ve yayınevi sorumlularına yönelik yoğun bir kamuoyu oluşturulmuştur. Kitapta yer alan içeriğin, kabul edilmesi, hoş görülmesi imkânsızdır.

Yalnızca kendi çocuklarımızı değil, dünyadaki her bir çocuğu koruyarak, beden ve ruh bütünlüğünü gözetme sorumluluğunu taşıyan bizlerin, çocuğa yönelen tehditleri, hiçbir şekilde sineye çekmesi mümkün değildir. Bu sorumlulukla, söz konusu kitabı yazarak, pedofili başta olmak üzere çocuğa yönelik şiddet ve istismarı edebiyat kisvesi altında dolaşıma sokan yazarı ve buna imkân sağlayanları, en sert şekilde kınıyoruz.

Kitabın kamuoyu nezdinde, "kontrolsüz kültür endüstrisinin, toplumda oluşturduğu yıkıcı etkiler" üzerine yeni bir tartışmaya vesile olmasını temenni ediyoruz.

Kaynak: Bültenler