Müsiad'da Tarım ve Hayvancılık Masaya Yatırıldı

Kaynak: İHA

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya şubesinde Tarım Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda, Tarım Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanlığına Mevlit Mahcup seçilirken, yardımcıları, Hamdi Bayer ve Furkan Öner oldu.Tarım Gıda ve Hayvancılık sektöründeki sıkıntı ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Fuarcılık Müdürü İrfan Polatbaş, her yıl düzenledikleri Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarının bu yıl 10-14 Nisan tarihinde 13. 'sünü düzenleyeceklerini, fuara katılmak isteyen MÜSİAD üyelerine özel bir indirimin yapılacağın ifade etti.Sektör Kurulları Başkanı Yunus Akçin ise, "19 Şubat 2019 tarihinde bu yönetimin ilk sektör kurulu toplantısını üyelerimizin yoğunlukta bulunduğu inşaat sektörü ile gerçekleştirdik, Tarım Gıda ve Hayvancılık sektör kurulu toplantımızda inşallah ikinci toplantımız olacak, ve akabinde hizmet sektörü ile iştigal olan üyelerimizin bulunduğu sektörle bir araya gelerek tüm üyelerimizin talep ve sıkıntıları ile hemhal olmak istiyoruz. MÜSİAD, yurt dışında 78 farklı ülkede toplamda 208 nokta ile hizmet veren, İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, entelektüel birikimini paylaşıma açan, 'kamu yararına dernek' statüsüne sahip güçlü bir 'Sivil Toplum Kuruluşu'dur. MÜSİAD'ın misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır. MÜSİAD Sektör Kurulları olarak, sanayi ve ticari faaliyet içerisinde bulunan üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurullarınca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, 'Sürekli İyileştirme'yi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır. Bizler de bugün burada Tarım Gıda ve Hayvancılık sektöründeki sorunların ve çözümlerinin ne olduğu konusunda beraberce istişare edip bir yol haritası çizeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA