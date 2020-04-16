Müsiad'dan anlamlı bağış…

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, UÜ Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Vekili Enver Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarete UÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz ve UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün de eşlik etti.

"Sosyal donatı alanları önemli bir ihtiyacı karşılayacak"

Ziyarette konuşan UÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, "Camiinin inşaatı tamamlandığında sadece ibadethane olarak değil, sağlayacağı sosyal donatı alanları ile de önemli bir ihtiyacımızı görecek. Üniversitemiz için Mescid-i Nebevi görevi görecek. İnşaatın yapımında bazı zorluklar yaşadık, şu anda koronavirüsle mücadele ediyoruz. Bu sıkıntılı süreçleri atlatınca inşaatın tamamlanacağına inancım tam" dedi.

Camii inşaatı hakkında bilgilendirmelerde bulunan UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün de, "10 bin metrekareye inşa edilen camiimiz 6 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak. Açık ve kapalı alanlarda toplam 20 bin kişi ibadet edebilecek. Bunun yanı 1500 kişilik konferans salonunun yanı sıra kütüphane, derslikler ve atölyelerle de öğrencilerimiz için bir yaşam alanı olacak ve üniversitemize değer katacak" diye konuştu.

"Bursa'ya yakışır bir eser olacak"

MÜSİAD Bursa Şubesi olarak Camii Yaptırma Derneği ile sürekli iletişim içerisinde olduklarını ifade eden MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ise, "Camii inşaatı tamamlandığında Bursa'ya ve Uludağ Üniversitesi'ne yakışır bir eser olacak. İbadethanenin yanı sıra sosyal donatı alanlarıyla öğrencilerin faydalanacağı bir mekan haline gelecek. Böyle hayırlı işler biraz gecikse de yarım kalmayacaktır. Rabbim en kısa zamanda tamamlamayı nasip etsin" dedi.

Nihat Alpay, MÜSİAD Bursa Şubesi'nin bağışını UÜ Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Vekili Enver Özdemir'e takdim etti. Özdemir, MÜSİAD Yönetimine bağışları için teşekkür ederek, hayırsever işadamlarının ve vatandaşların yardımıyla inşaatın en güzel şekilde tamamlanacağını temenni ettiklerini söyledi.