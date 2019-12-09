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MÜSİAD'dan Beytüşşebap Belediye Başkanına ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan'ı ziyaret etti.

09.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:38MÜSİAD'dan Beytüşşebap Belediye Başkanına ziyaret
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Temsilcisi Yusuf Bilin, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Başkanı Habip Aşan'ı ziyaret etti.
Makamda gerçekleşen görüşmede Aşan, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
"Beytüşşebap ilçesini en iyi yerlere getirmek için çalışmalar yapmaktayız. Özellikle bal alanında, Beytüşşebap balını tanıtmak için önemli projelerimiz bulunmakta." diyen Aşan, bunun için de bölgedeki iş adamlarından önemli katkılar beklediklerini belirtti.
Aşan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.
Bilin ise, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, ziyarette Beytüşşebap'ta yapılması gereken projeleri görüştüklerini aktardı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Beytüşşebap, Habip Aşan, Şırnak, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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