MÜSİAD'dan 'E-Ticaret' zirvesi

MÜSİAD'dan 'E-Ticaret' zirvesiGAZİANTEP - Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Gaziantep şubesi tarafından 'E-Ticaret Zirvesi' düzenlendi.MÜSİAD Gaziantep il binasında düzenlenen E-Ticaret Zirvesi'ne MÜSİAD Gaziantep İl Başkanı Mehmet Çelenk, Bilişim Hukukçusu Avukat Gökhan Ahi, E-Ticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, 3Gen Teknoloji Ceo'su Engin Özgen ve Botudio Kurucularından Ali Erhan Tamer konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda vatandaşın ve MÜSİAD üyesinin de katıldığı e-ticaret zirvesinin moderatörlüğünü Yetkin Şekeroğlu gerçekleştirdi.Programın açılışında açıklamalarda bulunan MÜSİAD Gaziantep İl Başkanı Mehmet Çelenk, "Dünyadaki tüm gelişme ve yeniliklere paralel olarak ülkemizde de e-ticaret giderek artmaktadır. E-ticaret, sadece internet üzerinde alışveriş yapanlar için değil özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok önemlidir. Bunun en önemli nedeni ise firmaların ürünlerini satabilecekleri maliyeti düşük ve her an ulaşılabilir bir mağazaya sahip olabilmeleri olarak gösterebiliriz. Ayrıca stokta ürün bulundurmaya gerek kalmadan talebe göre satış yapılabilmesi ve sadece faaliyette olunan bölgede değil tüm dünyada yeni müşterilere sahip olabilme imkanı sağlamaktadır. Bu programda da e-ticaret ile ilgili tüm soru ve sorunları konuşmacılarımız ve konuklarımızla değerlendirdik" dedi."Devletimizin ve siyasi iradenin yanındayız"Programda, devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çelenk, "Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları nedeniyle toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bu nedenle bölgenin bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının ardından Barış Pınarı Harekatı yapılmaktadır. MÜSİAD olarak devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi bir kez daha duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.Çelenk'in konuşmasının ardından 4RC kurucularından Yetkin Şekeroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programda Bilişim Hukukçusu Av. Gökhan Ahi, E-Ticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, 3Gen Teknoloji Ceo'su Engin Özgen ve Botudio Kurucularından Ali Erhan Tamer e-ticaret konusunda çeşitli konular üzerinde durdurdular.Zirvede özellikle dijital dönüşüm ve e-ticaret ekosistemi, Türkiye ve dünyada kullanılan e-ticaret platformları, kişisel veriler ve girişimcilik, doğru alan adı seçimi, e-ticaret ödeme yöntemleri, kargo ve lojistik, e-ticarette pazarlama, e-ticarette dijital reklam, e-ticaret hukuku, e-ticaret personel ihtiyacı ve insan kaynakları yönetimi gibi konular ele alındı.