Müsiad'dan Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak
Temsilciliği, ilçedeki 3 bedensel engelliye tekerlekli sandalye desteği sundu. Silopi
Engellileri Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu'nun talebi üzerine MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin tarafından 3 tekerlekli sandalye derneğe teslim edildi.
Teslim edilen tekerlekli sandalyeleri engellilere ulaştıran Kalenderoğlu, bu destek için Bilin'e teşekkür etti.
Bilin de engellilere her zaman önem verdiklerini belirterek, onların sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, yaşamlarının kolaylaşmasına yardım etmenin toplumsal bir görev olduğunu dile getirerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nün bu konuda farkındalık oluşmasına vesile olmasını diledi.
Tekerlekli sandalyelerin teslim edildiği Ömer Bozkurt
, kızının bedensel engelli olduğunu anlatarak, kızına sağlanan bu destekte emeği geçenlere teşekkür etti.
Şırnak,Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:58