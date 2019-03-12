MÜSİAD'dan İTSO'ya Ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ve İTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, nezaket ziyaretleri kapsamında MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Mehmet Döngel ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladılar. İTSO ve MÜSİAD'ın kardeş iki kurum olduğunu belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, İnegöl'ün menfaatine olan çalışmalarda geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ortak hareket edileceğini belirtti.

BİZLER KARDEŞ KURUMLARIZ

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "MÜSİAD, ekonomik ve sosyal hayat açısından İnegöl'ün en güzide derneklerinden bir tanesidir. 96 senesinde görev alarak kurucu yönetim kurulu üyesi olduğum ve 10 sene kesintisiz görev yaptığım bir dernektir. İnegöl'ümüze yıllardır ciddi destek sağlıyor. Sizler de Mehmet Başkan ile birlikte Yönetim Kuruluna seçildiniz, tebrik ederiz. Nezaket ziyareti kapsamında bizi ziyaret ettiniz, hoş geldiniz. Bizler kardeş kurumlarız. Hep birlikte hareket ederek İnegöl'e katkı sağlamaya çalışan arkadaşlarız. Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek STK'lar ile gerek esnaf odalarıyla gerekse işadamları dernekleriyle asgari müştereklerde buluşarak ilişkilerimizi en üst seviye yönetmeye çalışıyoruz. Bunu da çeşitli programlarla ortaya koyuyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Zaten ortak hareket noktasındaydık, bundan sonra da inşallah MÜSİAD ile bu birlikteliği daha üst düzeyde devam ettireceğiz" dedi.

DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR

Yaklaşık 45 gün önce göreve geldiklerini belirten MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Mehmet Döngel, "Resmi kurumlara yönelik ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün de Ticaret ve Sanayi Odamıza ve onun yöneticilerine bizi kabul ettikleri için teşekkür ederiz. Biz de MÜSİAD olarak İTSO ile birlikte çalışmaktan onur ve şeref duyarız. Size karşı desteğimiz sonsuzdur. Birlikte nice projelere imza atacağız. İnşallah hayırlısı olur. Sizleri kurumumuzda ağırlamak istiyoruz. Her zaman desteğinize ihtiyacımız var. Ticaret ve Sanayi Odası bizim ağabeyimizdir, büyüğümüzdür. Sizler destek olursanız bizler de güzel projelere imza atarız. Görevinizde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler