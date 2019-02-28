MÜSİAD'dan Muhasebe, Denetim ve Mali Müşavirlik Sektörünün Sorunlarına Çözüm!

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eğitim ve Danışmanlık Sektör Kurulu, Türkiye çapında 110 binden fazla işletmeden oluşan Muhasebe, Denetim ve Mali Müşavirler sektörünün sorunlarına çözüm üretmek amacıyla, sektör temsilcileri ile devletin ilgili yöneticilerinin bir araya getirildiği bir arama konferansı düzenledi.

MÜSİAD'ın Kurucu Başkanı Erol Yarar, Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdulkadir Sıcakyüz, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Büyük Mükellefler Grup Başkanı Eren Yeşilyurt ile Daire Başkanı Mehmet Ali Çetin ve SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşen çalıştayda; 50'ye yakın muhasebeci, mali müşavir, bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavirin yanı sıra kamudan önemli isimler yer aldı.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Muhasebe, Denetim ve Mali Müşavirlik Çalışma Grubu Başkanı Azem Önder, "Ar-Ge ve teknoloji yönetiminin önem kazandığı ve rekabetin arttığı günümüz ekonomisinde, küresel yeniliklerle harmanlanan yeni stratejiler belirleme, dünya markaları ile yarışma ve inovasyona önem verilmesi hususlarında çalışmalar yaparak sektörümüzle ilgili olan Mali Müşavirlerimize yol gösterici olmak için MÜSİAD olarak üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler