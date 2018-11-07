Musiad' Dan Nogay'a Hayırlı Olsun Ziyareti

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:20



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:20

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan yönetim kurulu üyeleri ile beraber Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen Cemal Nogay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, "Yeni dönemde sizin tecrübelerinizle nihayet iş dünyasının şehirden beklentileri mimari olsun ekonomi alanında olsun elimizden geldiğince gayret sarf edeceğiz ama şehir esnafıyla, iş adamıyla, vatandaşıyla, bürokratıyla, belediyecisiyle bir bütün arz eder. Bu bütünde eksik kalmaması için ne kadar geniş katılımlı düşünceler fikirler birlikte çözülerek o projeleri gerçekleştirirsen o kadar kabul göreceği kanaatindeyim. Daha önceki çalışmalarımız ile yani vatandaşa rağmen hizmet gitmez vatandaşın kabulüyle onların istekleri doğrultusunda olacak işlerdir. Bu açıdan yaptığınız yatırımlar ile alakalı düşüncelerinizi görüşlerinizi beyan ederseniz bizim için daha faydalı olmuş olursunuz ve en azından eksikleri görmüş oluruz ve tekrardan değiştirme fırsatı bulmuş oluruz. O açıdan gece gündüz sizin fikir ve önerilerinize açığız" ifadelerini kullandı.MUSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise "Malatya zor bir şehir insanını memnun etmek zor bunun üstesinden geleceğinize inanıyoruz. Çok şükür bir enkaz almadınız ama milletin beklentileri üst seviyede. Seçim zamanında da gelmeniz ayrı bir şans bizim için şehrimiz için Rabbim görevinizde sizi başarılı kılsın. Projeler ile bu şehre hizmet etmeyi nasip etsin" diye konuştu. - MALATYA