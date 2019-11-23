Haberler » Güncel » MÜSİAD'dan Öğretmenler Günü kutlaması - Haber

MÜSİAD'dan Öğretmenler Günü kutlaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Medeniyetleri eğitim, eğitimi öğretmenlerimizle oluştururuz.

23.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:48MÜSİAD'dan Öğretmenler Günü kutlaması
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mehmet Çelenk, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Medeniyetleri eğitim, eğitimi öğretmenlerimizle oluştururuz. Bir ülkenin varlığını devam ettirebilmesi için yeniliği ve gelişmişliği en üst düzeyde tutması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çelenk mesajında, öğretmenlik mesleğinin önemi dikkat çekerek, "Bir ülkenin varlığını devam ettirebilmesi için yeniliği ve gelişmişliği en üst düzeyde tutması gerekmektedir. Yenilikçilik de ancak ve ancak genç zihinlerle oluşabilmektedir. Gençlerimize idealistliği ve düzgün bir hayat görüşünü aşılayabilme süreci ise ailede başlar ve okulda devam eder. Düzgün karakterli, idealist ve girişimci gençlerimiz eğitim hayatlarında öğrendikleri bilgilerle hedeflerine ilerlemektedir. Gençlerimize bilgilerin verilmesi, hayatın öğretilmesi noktasında en önemli görevi üstlenenler ise öğretmenlerimizdir" ifadelerini kullandı. Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olmasının öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlı olduğunu vurgulayan Çelenk, "Medeniyetleri eğitim, eğitimi öğretmenlerimizle oluştururuz. Toplumumuzun; milli, ahlaki, ilmi ve kültürel altyapısını, şefkat ve sabır içinde yetiştirdiği öğrencilerimizle sağlayan öğretmenlerimiz, hem bugünün mimarı hem de yarınlarımızın hazırlayıcısıdırlar. Geleceğe emin adımlarla yürüyen ülkemizde öğretmenlerimize olan inancımızı, saygımızı ve desteğimizi ifade ederek bu vesileyle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ile anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Mehmet Çelenk, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:10 KKTC'den doğalgaz boru hattı açıklaması: Mutlaka gerçekleştirilmelidir
16:10 Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!
16:10 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kapadokya Alan Başkanlığı göreve başladı"
16:06 HAK-İŞ'ten "Öğretmenler Günü Mesajı"
16:04 Mersin 5. Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:11:59