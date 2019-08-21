MÜSİAD'dan Rektör Polat'a ziyaret

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, rektörlük görevine yeniden atanan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Güvercin, Rektör Polat'a ikinci döneminde başarılar diledi. Ziyarette ayrıca üniversitenin uluslararası çalışmaları konusunda da istişarelerde bulunuldu. - KARABÜK