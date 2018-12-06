Müsiad'dan Şırnak Üniversitesi'ne Ziyaret

06 Aralık 2018 Perşembe 13:43



06 Aralık 2018 Perşembe 13:43

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan'ı ziyaret etti.Bilin, makamda gerçekleşen görüşmeye ilişkin, Prof. Dr. Erkan ile bölgede yapılabilecek çalışmalara iş adamları olarak destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini, Şırnak halkının yararına olacak her türlü projeye destek vereceklerini belirtti.Erkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgede iş adamlarının yatırım ve istihdama yönelik her türlü çalışmasının arkasında olduklarını aktardı.