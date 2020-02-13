Haberler » Güncel » MÜSİAD dost meclisinin konuğu Başkan Gürkan oldu - Haber

MÜSİAD dost meclisinin konuğu Başkan Gürkan oldu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ülkemiz ateş çemberi içerisinde" dedi.

13.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:37MÜSİAD dost meclisinin konuğu Başkan Gürkan oldu
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ülkemiz ateş çemberi içerisinde" dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) dost meclisi konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu. Dost Meclisi programının açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz,"Dost meclisi programlarımıza ilimizin değerli yöneticilerini ve iş adamlarını ağırlayarak bütün problemleri enine boyuna tartışarak çözüm bulmaya çalışmaktayız. MÜSİAD Malatya olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve ona göre hareket etmekteyiz. Bugün ilimizle ilgili konuşulması gereken ne varsa burada konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Toplumsal bilinci oluşturma bağlamında, vatandaşların talebini hayata geçirmek bakımından sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan olaylara da temas eden Başkan Gürkan, "İdlib ve Suriye'de yaşanan olaylar, Van'da ki çığ düşmesi, Sabiha Gökçendeki uçak kazası bizleri üzdü. Akabinde tekrar İdlib'deki ve Suriye'deki kaybettiğimiz Askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi içinde olduğuna parmak basan Başkan Gürkan, "Ülkemiz ateş çemberi içerisinde. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız buna rağmen dimdik ayakta duruyor. Deprem günü ve sonraki günlerde yoğun çalışmalarından dolayı daire başkanlığındaki arkadaşlarımıza ve tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve kutluyorum" diye konuştu.

Bu arada, program sonunda Başkan Poyraz, dost meclisine konuk olan Başkan Gürkan'a günün anısına tablo hediye etti. - MALATYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:45:15