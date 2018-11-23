Müsiad Expo'ya Mersin Damgası

23 Kasım 2018 Cuma 15:38



23 Kasım 2018 Cuma 15:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla kapılarını ziyarete açan MÜSİAD EXPO Fuarı'na, Mersin MÜSİAD yönetimi ile üye firmalar da katıldı.Farklı ülkelerden cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların katılım sağladığı fuar yoğun ilgi görürken, Mersin'den 8 firma katıldı. B2B görüşmelerin, satın almacılarla tedarikçilerin bir araya geldiği fuarda MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, üye firmaları tek tek ziyaret ederek katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.Fuarların iş gücünü artırmaya yönelik olumlu sonuçlar verdiğini belirten Yıldızgörer, "MÜSİAD EXPO birçok iş insanı bir araya getirerek, iş gücünü artırmaya ve ticari ilişkilerin güçlenmesini sağlamak amacı ile düzenlenen bir organizasyondur. Mersin'den birçok firmamızın yer aldığı fuarda bulunmak bizleri son derece memnun ediyor. Ekonomi ve enflasyonla mücadelede birlik ve beraberlik örneği sergilememiz gerekiyor. MÜSİAD ailesi olarak bu birliktelikte yer almaktan onur duyuyoruz. Ayrıca fuarımızı ziyaret eden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ve tüm meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ederim" dedi. - MERSİN