Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Son iki yıla bakıldığında, fahri konsoloslarımızın sayısı 250'den 320'ye çıktı." dedi.

MÜSİAD'ın düzenlediği "MÜSİAD Fahri Konsoloslar Buluşması" istişare toplantısında konuşan Kaan, fahri konsolosların iş dünyasının ekonomik faaliyet alanlarını genişletmekle kalmayıp hemen her ülkedeki iktisadi zemin etüdünü bizzat yaşayıp görerek ve etkileşimi sahada yaparak sağladığını söyledi.

Kaan, şunları kaydetti:

"Maliye politikasında, bir mali politika ekseni vardır bir de ince ayar maliye politikası, günümüz dünyasında artık devletler diplomasi arenasındaki ince ayarı; işte tam da bu misalde olduğu gibi ince ayar diplomasi gücünü sizler sayesinde canlı tutmaktadırlar. Madalyonun bir diğer yüzünde ise STK'lar vardır. Devletlerin demirden ellerinin giydiği kadife eldiven artık sivil toplum kuruluşlarıdır. Artık yeni dünya sisteminde STK'lar, sadece belirli bir konuda aidiyet ve topluca hareketin verdiği ağırlığı kullanmanın çok ötesinde bir kimliğe kavuşmuşlardır. Devlet sistemi ile sosyo-kültürel ve ekonomik saha arasındaki balans faktörü olmak rolüne sahiptirler.

Özellikle saha yaygınlığı yüksek sermaye örgütlerinde, bu etkiyi çok daha fazla görmekteyiz. 95 ülkede varlık gösteren ve toplam 312 noktada faaliyet yürüten güçlü bir STK ve artık küresel sermaye platformu olarak MÜSİAD, bu çabayı her zaman daha ileri taşımak için çalışmaktadır. Biz 95 ülkedeki şube ve temsilciliklerimiz ile aslında hemen her ülkede bir ülkeler arası ticari, sosyal ve ekonomik işbirliği simülasyonu üretmeyi hedeflemekteyiz. 30 yıllık güçlü bir birikimin ardından; yeni dünya sistemine uyumlu, hızlı karar alabilen, hiyerarşinin asgariye indirilip inisiyatif ve fikir geliştirme şartının ön plana çıktığı, proje üretme odaklı komite sistemine geçişimizin temelinde de bu hedeflerimiz yatmaktadır."

Her zaman diplomasinin ve iletişimin gücüne inandıklarının altını çizen Kaan, yakın tarihte düzenledikleri organizasyonlar ile bu etkileşimi bir saha kucaklaşması olarak tasarladıklarını belirtti.

"Yeni diplomasi sahalarını ele alıyoruz"

Kaan, dünyanın çok farklı coğrafyalarından gelen uzmanlar, iş adamları, stratejistler ve akademisyenlerle, coğrafyanın kader olma olgusundan hareketle ticaretin, ekonominin ve kültürün yeni diplomasi sahalarını ele aldıkların belirterek, "Köprüler kurmanın, tanışmanın, tanıştırılmanın yani sözün özü, sizler gibi gönüllü paydaşların hayati önemine dikkat çektik." açıklamasında bulundu.

Kaan, "Vizyoner 19 vesilesiyle kamuya paylaştığımız MÜSİAD saha markalarının da amaç ve vizyonlarının sizlerin değerli hizmetlerine katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. Söz gelimi MÜSİAD Invest teşekkül yapımız ile dünyadaki saha yaygınlığımızı yurt içindeki ağlarımız ile birleştirecek bir ticaret ve yatırım ajansları sistematiğinin ilk etap bilgilendirmesini gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Fahri konsoloslar, dış dünya ilişkilerin gelişmesinde önemli temsilciliklerden biri"

Son iki yıla bakıldığında, fahri konsolosların sayısının 250'den 320'ye çıktığını kaydeden Kaan, "Sizler sayesinde, 120'den fazla ülkeyle aramızda sağlam köprüler kuruluyor. Fahri konsoloslar, dış dünya ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli temsilciliklerden biridir. Bizlerin ticari arenada gösterdiğimiz çaba ve gayretin sahada sürdürülmesi, müthiş bir itici güç olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Ülkeler arasında zaman zaman görüş ayrılıkları ve krizler ortaya çıktığının altını çizen Kaan, resmi konsoloslar kadar fahri konsolosların da bu noktada büyük ve önemli birer rol üstlendiğini belirtti.

Kaan, "Çünkü bildiğiniz gibi zaman zaman diplomasinin nüfuz edemediği ya da eksik kaldığı durumlar söz konusu olabiliyor. Burada, kurdukları ilişkiler aracılığıyla devreye fahri konsoloslarımız giriyor. Bir nevi siyasetin ve diplomasının gönüllü ombusdmanları olarak hizmet veren sizleri gönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Güvercin ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen haftalarda düzenlediğimiz Sakarya'da 24 ülkenin büyükelçisiyle organize ettiğimiz uluslararası bir diplomasi zirvesi gerçekleştirildi. Aynı şekilde yoğun bir şekilde beraber çalıştığımız karma ticaret odaları ile yoğun programlar düzenliyoruz. Dünyanın 220 iş adamı derneği ile MÜSİAD'ın anlaşmaları var.

İstanbul'da bulunan çeşitli ülkelerin konsolosları ile dönem dönem yoğun program yapıyoruz. Bu aydan itibaren bir ülke konsolosu ile MÜSİAD öğle yemeği düzenleyerek bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Fahri konsoloslarımız MÜSİAD'a çok yakın bir mantık ile ilerliyorlar. Fahri konsolos gönüllülük esası ile çalışır. MÜSİAD'ında gönüllü iş adamı teşkilatı var."

