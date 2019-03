Müsiad Gaziantep Başkanı Çelenk'ten "İstiklal Marşı" Mesajı

Kaynak: İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk "12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif'i Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk yayımladığı mesajda, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "Bağımsızlığımıza ve kutsal değerlerimize olan inancımızı destanlaştıran, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marş olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Türk Milletinin, vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtan Milli Marşımız, bugün bizlere vatanın nasıl kutsal bir toprak olduğunu göstermektedir. İstiklal Marşı Atalarımızın Bize Emanetidir. İstiklal Marşı milletimizin adeta kanadının kırıldığı, dört bir yanının işgalcilerle çevrildiği, kapana kıstırılmaya çalışıldığı an bile, bir an dahi tereddüt etmeden, yılmadan, umudunu kaybetmeden, inancını yitirmeden tek yürek olarak nasıl kahramanca çarpışıldığının destanıdır. Atalarımızın bize emaneti olan İstiklal Marşı'mıza her daim sahip çıkıp, hakkını vereceğiz" ifadelerini kullandı."İstiklal Marşı Türk Milleti'nin ruhudur"İstiklal Marşı'nın Türk Milleti'nin ruhu olduğunu vurgulayan Çelenk, "Milli Marşımız sömürgeci güçlere karşı dik duruşunu yansıtan, inancına olan bağlılığını, mücadeleci ruhunu ve bağımsızlık aşkını, sevdasını anlatan, adeta Türk Milleti'nin ruhunu destanlaştırmıştır" ifadelerine yer verdi."Ay-yıldızın yoldaşı İstiklal Marşı'mız"Çelenk, "12 Mart 1921'de kabul edilen Milli Marşımız, 98 yıldır Ay Yıldız 'a yoldaş olmuş, her Türk'ün yüreğine şefkat, hürmet ve muhabbetle işlenmiştir. Ülkemizin en zor dönemlerinde yazılan İstiklal Marşı'mız adeta bu millete olan sonsuz güvenin bir nişanesi, inancın ve azmin hangi güçlükleri yenebileceğine olan imanın mısralara dökülmüş en edebi ifadeleridir" şeklinde konuştu.Mehmet Çelenk duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dile getireceğini düşündüğü şairin şu mısralarına yer vererek sözlerine son verdi, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Dizelerini yazan, tüm zorluklara rağmen hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 'u rahmet ve minnetle anıyorum, ruhu şad olsun. Adeta düşmanı çelik pençesiyle ezen Kahraman Türk Askerini, Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP