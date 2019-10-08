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MÜSİAD Gaziantep'ten E-Ticaret zirvesi

Gaziantep'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi tarafından E-Ticaret Zirvesi düzenlenecek.

08.10.2019 15:43MÜSİAD Gaziantep'ten E-Ticaret zirvesi
Gaziantep'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi tarafından E-Ticaret Zirvesi düzenlenecek.

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, dernek binasında 10 Ekim Perşembe günü gerçekleştirecek programda alanlarında birçok başarıya imza atmış konuşmacılar birbirinden önemli konulara değinileceğini ifade etti.

Çelenk, 4RC Kurucularından Yetkin Şekeroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek programa Bilişim Hukukçusu Av. Gökhan Ahi, E-Ticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, 3Gen Teknoloji Ceo'su Engin Özgen ve Botudio Kurucularından Ali Erhan Tamer'in katılacak katılacağını da belirtti. Çelenk, davetlilerin "Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Ekosistemi, Türkiye ve Dünyada Kullanılan E-Ticaret Platformları, Kişisel Veriler ve Girişimcilik, Doğru Alan Adı Seçimi, E-Ticaret Ödeme Yöntemleri, Kargo ve Lojistik, E-Ticarette Pazarlama Nasıl Yapılır? E-Ticarette Dijital Reklam Nasıl Yapılır? E-Ticaret Hukuku E-Ticaret Personel İhtiyacı ve İnsan Kaynakları Yönetimi" konularında bilgi paylaşımında bulunacağını belirtti.

Çelenk tüm bölge halkını da programa davet etti. - GAZİANTEP

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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