07.07.2019 17:26
Haberler» Ekonomi» Haber

MÜSİAD Genel Başkan Kaan, Fındıkoğlu'nu ziyaret etti

MÜSİAD Genel Başkan Kaan, Fındıkoğlu

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'nu ziyaret etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede, Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin geliştirilmesi konulu program öncesi istişarelerde bulunuldu. Başkan Kaan, Kastamonu'nun tanıtılması konusunda gerekli gayretin gösterileceğini belirterek, Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoglu'na Zengin Turizm Kaynakları ile Kastamonu'nun yakın bir gelecekte ülkenin önde gelen turizm şehirlerinden biri ve ülkede Gastronomi ile anılan 3 İlden biri olmaya aday olduğunu söyledi.

Ziyaretlerinden ötürü Abdurrahman Kaan'a teşekkür eden Başkan Fındıkoğlu, hediye takdiminde bulundu. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bora Füzesi, Kastamonu, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
18:00   Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan hayvan ölümleri
17:26   MÜSİAD Genel Başkan Kaan, Fındıkoğlu'nu ziyaret etti
15:18   Ayvalık Çiftçi Malları Başkanlığı seçiminin galibi yok
15:17   Lüks otomobil satışları da fren yaptı
15:06   Seramiksan'dan Zen serisi
14:36   "Türkiye, kuru kayısı üretimi ve ihracatında lider"
14:34   Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!