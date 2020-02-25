MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan sanayicilere yenilenebilir enerjide rekabet çağrısı Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında dünyadaki rakipleriyle yarışmak için önünde hiçbir engel olmadığını belirterek, "Sanayiciler olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına erişim ve bunların verimli kullanımı noktasında artık harekete geçme zamanıdır." dedi.

Kaan, MÜSİAD Maden ve Enerji Yönetimi Komitesince düzenlenen "Enerji Maliyetlerimi Nasıl Düşürebilirim?" başlıklı programda, enerji tüketiminin son yıllarda tüm dünyada artmasıyla kaynakların verimli kullanımının tartışmaya açıldığını söyledi.

Bugün dünyanın enerji sektöründe bir dönüşüm yaşadığını dile getiren Kaan, "Enerji ihtiyacını, fosil kaynaklardan ziyade, büyük ölçüde yenilenebilir enerjiden sağlamak, bu dönüşümün en önemli noktalarından biri oluyor." ifadesini kullandı.

Kaan, MÜSİAD'ın sanayicileri kendi elektriğini üretmeye teşvik ettiğine işaret ederek, "Bugün, 4-5 yıl içinde kendini amorti eden sistemler kurarak, alternatif enerji kaynaklarıyla çok rahat bunu sağlayabiliyoruz.Ayrıca, üretmek yetmez diyoruz. Bir de bu kaynağı en doğru şekilde yönetelim. Çünkü dünyada nüfus artıyor. Aldığımız verimi katlayalım ki maliyetlerimizi aşağı çekelim. Böylece sanayiciler olarak omuzladığımız ağır yükü bir miktar da olsa azaltabilelim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında dünyadaki rakipleriyle yarışmak için önünde hiçbir engel olmadığına işaret eden Kaan, "Sanayiciler olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına erişim ve bunların verimli kullanımı noktasında artık harekete geçme zamanıdır." diye konuştu.

MÜSİAD Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi Başkanı Cihad Terzioğlu da enerji verimliliğini sanayici ve ticarethanelere anlatmak, somut uygulanmış örneklerini göstermek ve çıktılarını paylaşmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Terzioğlu, geçen yıl 10 ayrı fabrikada ücretsiz enerji etüdü çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA