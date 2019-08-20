Müsiad Heyetinden Maski Genel Müdürü Karataş'a ziyaret

MASKİ Genel Müdürünü ziyaret eden Poyraz: "Malatya'da birçok kamu kurum ve kuruluşlarında çok önemli görevlerde bulunan Mehmet Yaşar Karataş beyefendinin güçlü bilgi birikimiyle MASKİ Genel Müdürlüğü görevini de en iyi şekilde yerine getireceği kanaatindeyiz. MÜSİAD olarak vatandaşın hizmet alma noktasında beklentilerinin takipçisi olacağız. İlimizin sınırları içerisinde su ve kanalizasyon çalışması yapmak, vatandaşa hizmet götürmek zordur. Ancak bir belediyenin asil görevlerinden biridir. Artan yerleşim alanlarını düşündüğümüzde daima dinamik olmak gerekiyor. Altyapı için kullanılacak araç ve gereçleri, çağın teknolojisine uygun, ihtiyaçları asgari karşılayabilen milli unsurlardan oluşan ürünlerden olması beklentimizdir. Genel Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Karataş: "Beraber Güzel İşler Yapacağız"

Misafirlerini makamında ağırlayan Genel Müdür Karataş: "MÜSİAD Başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerine güzel temennileri ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu temenni ve önerileri doğrultusunda bizlerde sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Sizlerle beraber memleketimize güzel işler yapmanın gayretindeyiz." dedi.