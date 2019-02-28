Müsiad İhh Ve Asriad'ı Ağırladı

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Karakoyun ile beraberindeki heyeti MÜSİAD Dernek Merkezi'nde kabul etti.

"İnsanlığın yararı için hareket ediyoruz"

İlk olarak İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul eden, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, MÜSİAD'ın kapısının İHH İnsani Yardım Vakfı'na her zaman açık olduğunu ve önümüzdeki dönemde ortak çalışmalara imza atmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Alpay, "MÜSİAD ve İHH İnsani Yardım Vakfı Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından. Farklı alanlarda hizmet etsek de aynı amaçlar doğrultusunda, insanlığın yararı için hareket ediyoruz" dedi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay'a ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan da, "İsimler değişse de vazifemiz aynıdır. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 160 ülkede, dünya mazlumlarına elimizi uzatıyoruz. MÜSİAD'da ülkemizin önemli bir değeri olarak, dünyanın çeşitli ülkelerinde şubeleşerek, Türk iş insanlarını aynı çatı altında topluyor. Bunlar Türkiye'nin faydasınadır" diye konuştu.

"Türkiye ve Bursa ekonomisine değer katmak istiyoruz"

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay sonrasında ASRİAD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Karakoyun ve beraberindeki heyeti ağırladı. Alpay ve yönetimine başarılar dileyen Karakoyun, "Sivil toplum kuruluşlarının birliği Bursa'ya değer katar. MÜSİAD Bursa Şubesi'nin Bursa ekonomisine sağladığı katkı ortadadır. Bizler de işbirliklerimizle şehrimizin ekonomisine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlayacak projeler geliştirebiliriz" dedi.

ASRİAD heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Alpay da, "Türkiye ve Bursa ekonomisine katkı sağlayacak, insanımıza değer katacak her türlü proje için çalışmaya hazırız. Bu anlamda ASRİAD heyetinin olumlu dileklerini çok anlamlı buluyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerin sonunda heyetler birbirlerine çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Kaynak: Bültenler