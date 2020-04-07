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MÜSİAD ihtiyaç sahiplerine yardımları sürdürüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu ve Üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımında bulundu.

07.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:22
MÜSİAD ihtiyaç sahiplerine yardımları sürdürüyor
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu ve Üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımında bulundu.
MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Kızılay aracılığıyla 1000 yardım kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Coşkun, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarının altını çizerek, "Bizler MÜSİAD olarak elimizden geleni yaparak destek olmaya, bu günleri atlatmak için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu koronavirüs salgını bir depremden, bir yangından farklı değil. Bütün toplumu etkileyen ve herkesi birbirine, dayanışmaya muhtaç kılan bir felaket. Birbirimizin zor zamanlarında yanında olacağız ki, birlik olabilelim, bütün olabilelim. Buradan herkesi yardıma ve birliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Sakarya, Güncel
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