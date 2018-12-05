Müsiad İle Yedihilal'in Düzenlediği Ticaret Mektebi Başlıyor!

MÜSİAD ile YediHilal'in birlikte düzenlediği "Ticaret Mektebi" projesinin tanıtımı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İş dünyasından önemli isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen programda, çalışmanın koordinatörlüğünü üstlenen Mehmet Cebeci tarafından katılımcılara sunum yapıldı ve projenin yol haritası ortaya konuldu.

08-09 Aralık 2018 tarihleri arasında, MÜSİAD Genel Merkez'de, Üniversiteli öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan projenin "Ticaret Mektebi Kamp Programı"ndan sonra bir dönem sürmesi hedefleniyor. Belirlenen müfredat programı ile birlikte, usta-çırak ilişkisine dayalı saha çalışmalarının başlaması öngörülüyor.

Çalışmanın yürütücüleri olan YediHilal Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, yaptıkları açılış konuşmalarında 'Usta-çırak ilişkisine dayalı, ticaret ahlakına sahip, helal-haram sınırına dikkat eden ve özellikle gençlerde tacirlik ile ilgili yeni ufukların çizilmesi gerektiren düşünceyi ortaya koymak istediklerini belirttiler.

Ticaret Mektebi çalışma lansmanı, katılımcıların soru ve değerlendirmeleriyle sona erdi.