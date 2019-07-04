04.07.2019 02:29
Haberler» Güncel» Haber

MÜSİAD'ın ABD şubesine "danışman STK" statüsü verildi

MÜSİAD

NEW Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin ABD şubesi (MÜSİAD USA), Birleşmiş Milletler'de (BM) "danışman sivil toplum kuruluşu (STK)" statüsü kazandı.

NEW Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin ABD şubesi (MÜSİAD USA), Birleşmiş Milletler'de (BM) "danışman sivil toplum kuruluşu (STK)" statüsü kazandı.
BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC), MÜSİAD ABD'ye, BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle STK'lerin buluştuğu toplantılarda söz hakkına olanak sağlayan "istişari statü" hakkı verdi.
STK'lerin BM çalışmalarına katılabilmesi için 54 üyeli BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinden statü alması gerekiyor.
Kaynak: AA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Güncel

Son Dakika Haberleri
03:12   Osmangazi Köprüsü'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı
02:52   Büyükelçi Kılıç'tan Washington Post'a "PKK" tepkisi
02:48   Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yol ortasında sızdı
02:46   Osmangazi Köprüsü'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı
02:42   DHA YURT BÜLTENİ - 24
02:42   İSTANBUL- ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ YOL ORTASINDA SIZDI
02:37   ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ YOL ORTASINDA SIZDI