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- MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı

- MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldıGAZİANTEP - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şubesi'nde istişare toplantısı yapıldı.

05.10.2019 17:04
- MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı
GAZİANTEP - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şubesi'nde istişare toplantısı yapıldı.
MÜSİAD Gaziantep Şube binasında düzenlenen istişare toplantısına, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, bölgedeki illerin şube başkanları ve işadamları katıldı. Toplantıda, şubelere genel merkez faaliyetleri anlatılırken, yeni süreç hakkında bilgilendirme yapıldı. İş birliği ve diyalogların arttırılması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Mehmet Çelenk, istişare toplantısının yön vereceğini söyleyerek, toplantıya katılanlara teşekkür etti.
- MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Abdurrahman Kaan, Mehmet Çelenk, Gaziantep, Yerel

Kaynak: İHA

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