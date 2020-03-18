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MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: "Şehitlerimizi Ebediyen Şükranla Anacağız"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 105. Yılı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

18.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:25
MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı:

Saygılı, mesajında şunları söyledi: "Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünü yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, tarihi boyunca müstakil ve hür yaşamış milletimizin eşsiz kahramanlık destanıdır. Yüce milletimizin ortaya koyduğu en büyük kahramanlıklardan ve en parlak zaferlerden biridir. Vatanı için canını seve seve ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin yazdığı bu destan neticesinde yeni bir tarih yazılmıştır.

Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmek olmalıdır. İstiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel

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