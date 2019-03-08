MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'dan Kadınlar Günü Kutlaması

Mesajından kadınların toplumdaki önemine değinen Saygılı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi 8 Mart tarihi Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bu gün kadın olmanın anlam ve önemini hatırlamak, bunun üzerine samimi bir şekilde kafa yormak ve kadınlarımızın toplum hayatı içerisinde karşılaştıkları zorlukları ele almak için iyi bir fırsattır. Günümüzde siyasetten çalışma hayatına, spordan edebiyata ve bilimden sanata kadar hayatın her alanında kadınlarımız vardır ve bu varlıklarını sürdürebilmek adına büyük çaba ve başarı göstermektedirler.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) veda hutbesinde "Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim" demiş ve yine bir hadislerinde "Cennet anaların ayakları altındadır" demiştir.

Geleceği imar etmekte kadının yeri ve önemi anlaşıldığı zaman, ülkemizin daha yüksek yerlere geleceğine inanıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aynı zamanda bu anlayışın geliştirilmesi için bir fırsattır. Biz de bu vesileyle her şeyin en iyisine ve en güzeline layık kadınlarımızın ve analarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler